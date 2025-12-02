Cúcuta Deportivo vuelve a primera división del FPC: venció en penales al Real Cundinamarca y ascendió

El Cúcuta Deportivo logró el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) luego de derrotar en penales al Real Cundinamarca en la final del Torneo BetPlay.

En el primer partido de la final de la B, Real Cundinamarca había tomado ventaja en el marcador, venciendo por la mínima diferencia (1-0) a los ‘motilones’. Aunque faltaba el partido en el estadio General Santander.

Este martes. 2 de diciembre, el Cúcuta Deportivo ‘embistió’ en los primeros minutos del partido a su rival, logrando la anotación desde los pies de Lucas Ríos, igualando momentáneamente el global.

Sin embargo, poco antes del término del primer tiempo, Arney Rocha anotó para los visitantes y puso a padecer a los hinchas del Cúcuta.

Ya en el segundo tiempo, Jonathan Agudelo fue el encargado de poner a los ‘motilones’ arriba en el marcador del partido 2-1 (2-2 en el global). Así concluyeron los 90 minutos reglamentarios del partido. Todo se definiría en los penales.

Los penales trajeron consigo tensión y angustia en las hinchadas de ambos equipos, más cuando varios jugadores fallaron su cobro.

Finalmente, fue ‘El Jopito’ Álvarez, mediocampista del Cúcuta Deportivo, quien se encargó de anotar el gol que le dio el ascenso a su equipo a la máxima división del FPC.

Cúcuta Deportivo jugará en la A en el 2026.

