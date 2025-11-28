Real Cundinamarca se lleva la ventaja en la primera final del Ascenso ante Cúcuta Deportivo

Este jueves 27 de noviembre, en el partido de ida del Torneo Betplay Dimayor, la segunda división del fútbol profesional colombiano, el Real Cundinamarca se llevó la victoria parcial del marcador global por 1-0, tras el gol de Bayron Caicedo en el minuto 26 de la primera parte.

El partido se vio marcado por la temprana expulsión de Shean Barborsa, defensa central del conjunto de Cundinamarca que, después de un duro choque contra el arquero del Cúcuta Deportivo Ramiro Sánchez al minuto 12 del encuentro, recibió la tarjeta roja por parte del colegiado Carlos Betancur.

Sin embargo, a pesar de encontrarse con un jugador menos, los de Cundinamarca lograron marcar y ponerse en ventaja en el marcador en lo que fue un error por parte del portero Sánchez.

Pero el partido 11 contra 10 no duro mucho después del gol, pues al minuto 29, el mediocampista Juan Ceballos del Cúcuta Deportivo, se llevó la cartulina roja en lo que para el árbitro Betancur fue interpretado como un planchazo temerario.

El segundo tiempo se vio marcado por faltas, tarjetas amarillas y tiempo neto de juego perdido, lo que le permitió al equipo dirigido por Juan Niño, acercarse un poco más al objetivo del equipo.

A pesar de la victoria del cuadro cundinamarqués, la ventaja es mínima, por lo que el duelo de vuelta, programado para el próximo martes 2 de diciembre, será crucial para definir el campeón del semestre, además de otorgar la posibilidad de ascenso directo a la primera división del fútbol profesional colombiano.

Para el equipo de Real Cundinamarca sería un hito histórico, mientras que para el equipo cucuteño, se trataría de reivindicar su historia y volver al máximo del fútbol colombiano.

Escuche W Radio en vivo aquí: