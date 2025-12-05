Tribunal ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera por pena cumplida

W Radio conoció la decisión judicial de seis páginas, por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras verificar que ya cumplió la pena de 38 meses, es decir, 3 años y 16 días de prisión, impuesta en segunda instancia, por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

La Sala Penal señaló que, según los registros y las redenciones concedidas, la exfiscal “acreditó el cumplimiento cabal de la pena”, por lo que debía restablecerse su derecho a la libertad “de manera inmediata”.

“La acusada permanece privada de la libertad desde el 16 de febrero de 2023, por lo cual a la fecha ha acreditado 33 meses 18 días por descuento físico”, señala la decisión judicial.

Así se cumplió la pena

En la decisión del alto tribunal se estableció que la exfiscal logró descontar en total 7 meses y 4 días.

“A la penada le fueron reconocidas redenciones de pena por el A quo (juez) así: por auto del 04 de junio de 2025, 1 mes y 18.75 días y; por auto del 3 de octubre de 2025, 4 meses y 29.33 días, además de 16.25 días de ajuste a la primera redención.

Lo anterior para un total por concepto de redención de pena de 7 meses y 4.33 días. Decisión que, recurrida únicamente en reposición, fue confirmada por la misma autoridad el 7 de noviembre de este año.

Los aludidos autos fueron allegados el día de ayer (3 de diciembre) a esta Colegiatura. En ese contexto, a la fecha la acusada acreditó el cumplimiento cabal de la pena fijada en segunda instancia, proferida y aprobada el 26 de noviembre de 2025, por lo cual resulta acorde con la garantía de libertad restablecer su derecho de manera inmediata, para lo cual se librará la correspondiente boleta”, se lee en la decisión de la Sala Penal.

La exfiscal fue en su momento la directora de Extinción de Dominio y tuvo a su cargo procesos de notable relevancia. Sin embargo, fue sentenciada porque ordenó interceptar ilegalmente a la esposa de un hombre identificado como Víctor Rojas, con el que supuestamente sostuvo una relación sentimental.

Según la investigación de la Fiscalía, la exfiscal aprovechó su cargo para poder averiguar si la esposa de su expareja le era infiel y de esta manera ponerla al descubierto.

En el auto, la Sala explicó que ya no era necesario resolver el recurso de apelación presentado contra la negativa de otorgar la libertad condicional del pasado 13 de junio de 2025, pues ya se cumplió la pena impuesta. “La Sala se abstiene de resolver el recurso de apelación”.

“RESUELVE Primero. - Abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto por la acusada ANA CATALINA NOGUERA TORO contra el auto del 13 de junio de 2025 proferido por el Juez 13.° Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante el cual negó la libertad condicional.

Segundo. - Decretar la libertad inmediata de ANA CATALINA NOGUERA TORO por pena cumplida y, como consecuencia de ello, librar la respectiva boleta de libertad, la cual se hará efectiva siempre y cuando no sea requerida por otra autoridad judicial”.

Lea la decisión judicial completa aquí:

