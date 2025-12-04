Zulma Guzmán habría tenido una relación con el papá de una de las víctimas de intoxicación con talio

Zulma Guzmán Castro, al parecer, sostuvo una relación sentimental con el padre de una de las dos menores que fallecieron luego de consumir unas frambuesas contaminadas con el metal talio.

Al respecto, la Fiscalía General de la Nación la señala de ser la directa responsable de los hechos, mientras que la Interpol la busca en 195 países del mundo, con una circular roja. Los hechos ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

Las autoridades que avanzan en la investigación de este caso, no descartan que la causa del envenenamiento se haya dado como una posible retaliación; no obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada plenamente.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación descubrió que una mujer, identificada como Zulma Guzmán Castro, estaría detrás del envenenamiento con el metal de talio que causó la muerte a dos menores de edad, tras consumir unas frambuesas.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”, así lo concluyó el ente acusador luego de que se analizaran los elementos materiales probatorios recopilados y obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, además del informe de las necropsias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, informó la Fiscalía.

Tras la extensa investigación, se descubrió que Zulma Guzmán Castro estaría directamente relacionada con los hechos y “habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”. Luego de la intoxicación y de la muerte de las menores, la mujer salió de Colombia hacia Argentina.

Orden de captura

La fiscal a cargo del caso, acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada.

Entre tanto, la Interpol expidió circular roja para buscar a la mujer en más de 90 países. Según informó la Fiscalía, en el rastreo internacional que se realizó se conoció que la mujer se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido.

Le podría interesar: Solicitan notificación roja de Interpol y captura contra subintendente por falsedad documental