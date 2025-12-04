Intoxicación con talio: identifican a Zulma Guzmán Castro, presunta responsable de muerte de 2 menores
La Interpol expidió circular roja contra la mujer que tiene una orden de captura en Colombia, por su presunta relación con la contaminación de las frambuesas que envenenaron a las menores.
La Fiscalía General de la Nación descubrió que una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal de talio que causó la muerte a dos menores de edad, tras consumir unas frambuesas. Los hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.
“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”, explicó la Fiscalía. Dicho alimento fue enviado como un regalo y en la investigación se descubrió que no fue cierto.
La mujer huyó a Argentina y, según el rastreo internacional, se ha movido por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido.
Noticia en desarrollo...