La Interpol busca en 195 países a mujer que habría enviado frambuesas envenenadas con talio a menores

La Interpol Colombia emitió el pasado 25 de octubre la circular roja para buscar a Zulma Guzmán Castro, quien según la investigación de la Fiscalía General de la Nación estaría detrás de la intoxicación con talio que le causó la muerte a dos menores de edad en el norte de Bogotá.

La mujer está siendo buscada en 195 países del mundo. De acuerdo con el rastreo internacional que realizó la Fiscalía, la mujer viajó a Argentina tras la intoxicación y muerte de las adolescentes. Luego recorrió Brasil, España y El Reino Unido.

¿Qué habría hecho Zulma Guzmán Castro?

La investigación de la Fiscalía reveló que la mujer presuntamente coordinó la entrega del “falso regalo” que contenía las frambuesas contaminadas con talio.

Un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, adelantaron durante siete meses una extensa y minuciosa investigación que permitió descubrir el nombre de la supuesta causante del envenenamiento.

No obstante, el dictamen de las necropsias que practicó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue determinante para concluir que “las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”.

Otro de los hallazgos de los investigadores de la Fiscalía fue que el alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo; sin embargo, se estableció que esta fue la estrategia que se usó para causar el envenenamiento sin levantar sospechas.

La fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá que investiga el caso, logró que un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, expidiera la orden de captura contra Zulma Guzmán Castro, por su presunta relación con los hechos que causaron la muerte de las menores, además de las afectaciones causadas a otras menores y a un adulto.