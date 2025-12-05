¿Es legal el ‘Excel de Infieles’? Esto dice una abogada sobre la polémica lista

En diálogo con W Sin Carreta, la abogada Laura Sánchez explicó los alcances legales del llamado ‘Registro Nacional de Infieles (RNI)’ o ‘Excel de Infieles’, el polémico listado público en el que las personas anotan los datos de aquellos hombres que, según alegan, supuestamente les habrían sido infieles a sus parejas sentimentales.

Al respecto, la abogada Sánchez advirtió que, por desgracia, la legislación colombiana “no protege nuestro derecho a saber si nos han sido infieles o si hemos sido el ‘cacho’ de alguien”, y agregó que el tratamiento de datos personales debe tener una previa autorización.

“Un dato personal es cualquier información que permita identificar a una persona: tenemos el nombre, el domicilio, el lugar donde reside, su orientación sexual, su dirección, su correo electrónico, su número de celular (…) en Colombia, tenemos un marco legal que nos permite saber cómo manejar esos datos personales con la ley 1581 de 2012”, explicó la abogada.

En ese sentido, la abogada precisó que el tratamiento de datos personales hace referencia a la recolección, divulgación y uso de esta información.

“Para que se me haga ese tratamiento de los datos personales, tiene que constar una autorización previa y expresa en la que yo diga: listo, usted puede utilizar mis datos personales en una base de datos: puede divulgarlos y circularlos”, precisó, agregando que, sin esa autorización, se trasciende a un terreno “peligroso legalmente”.

También aclaró que los datos sensibles son “entendidos como aquellos que pueden generar discriminación frente a una persona”, como por ejemplo la orientación sexual.

¿Cómo detener ese registro de infieles?

La abogada Laura Sánchez advirtió que, si bien ese documento ya fue borrado de internet, su divulgación puede frenarse a partir de una investigación en la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos Personales.

¿Es ilegal el registro de infieles?

La abogada aclaró que señalar a otra persona de ser infiel no se podría considerar un delito en sí mismo, pues el alcance legal llegaría hasta la injuria, con el que se afirman ciertos aspectos deshonrosos de una persona.

“Donde sí veo un delito es en el tema de la violación de datos personales, porque en Colombia usted no puede tratar esta información (ni) tener una base de datos sin que medie una autorización. Yo dudo mucho –no me consta– que haya una autorización en estos casos para administrar y recolectar estos datos”, indicó.

