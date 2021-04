Soacha tendrá toque de queda entre 8:00 P.M. y 5:00 A.M. desde el 22 de abril En el resto de Cundinamarca, la medida regirá de lunes a jueves entre las 11:59 P.M. a 5:00 A.M. y viernes, sábado y domingo de 10:00 P.M. a 5:00 A.M.

El departamento de Cundinamarca se prepara para afrontar el tercer pico de la pandemia del COVID-19. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ