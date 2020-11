“La pasamos mal, pero somos invencibles”: escritora Edna Rueda sobre isla de San Andrés

La escritora sanandresana Edna Rueda Abrahams pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su libro ‘Empatía Viral’ y de la grave situación que viven los habitantes de la isla de San Andrés tras el paso del huracán Iota.

“Yo no sabía qué es empatía si no hubiese nacido en San Andrés. Entonces no queda muy difícil entender que para nosotros es ‘pan’ abrir la puerta de tu casa en medio de un huracán para dejar pasar a extraños, es ‘pan’ ofrecer tu electricidad para cargar un celular y es preocuparse por gente que no conoces”, dijo.

Sin embargo, destacó que el espíritu de los sanandresanos es fuerte, asegurando que ante las adversidades son “invencibles”.

“Estamos pasándola muy mal, pero somos invencibles y estaremos bien”, señaló.

Sobre su libro, una forma para aportar a aliviar la crisis por la que pasan los sanandresanos, explicó que las personas lo pueden encontrar en Google Books.

“Afortunadamente el texto fue traducido a varios idiomas y llegó a Italia, Israel, España y los cambiaron para gente de otras religiones”, agregó.

Finalmente, explicó el sentimiento que tienen los habitantes de la isla como colombianos, pero destacó que también se sienten identificados con otras naciones.

“Nosotros somos el centro del área occidental del Caribe. Tenemos relación con Costa Rica, con Nicaragua, con Panamá”, mencionó.