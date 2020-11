Con el vestido de la Chilindrina soy la niña de la vecindad: María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’ en El Chavo del Ocho pasó por La Hora del Regreso para hablar sobre su libro que presentará en la Feria del Libro Virtual.

“Significa toda mi vida de estar creando un personaje, de seguir con él, de actualizarme con él y la gente aún me cree que soy la ‘Chilindrina’. Cuando soy María Antonieta soy normal, pero me pongo el vestido del personaje y me convierto en aquella niña de 8 años que hacía travesuras, cantando y bailando”, mencionó.

Sobre ‘Chespirito’, Roberto Gómez Bolaños, aseguró que fue una “gran persona” con una personalidad única.

“Siento que fue una gran persona, muy inteligente y linda. Los primeros años fue genial porque podíamos hablar de lo que fuera con él, siempre nos entendía, siempre estábamos contentos y felices”, dijo.

Además, reveló cómo se conoció con el creador del universo del ‘El Chavo del Ocho’.

“Mi director me dijo que me iba a presentar con él. Cuando lo vi me dijo que estaba bonita y chiquita, lo que necesitaba para el personaje”, aseguró.

Finalmente, recordó cómo fue su primera visita a Colombia luego de alcanzar la fama con su papel en las distintas comedias de ‘Chespirito’.

“Cuando llegamos a Colombia no podía aterrizar el avión porque los fans habían invadido la pista. Cuando bajamos la gente se acercó al avión y nos daban besos y abrazos”, concluyó.