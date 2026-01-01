Cúpula militar anunció que entrará a recuperar la región del Catatumbo

La fuerza pública anunció que entrara a recuperar la región del Catatumbo. / Foto: @Ejercito_Div2 en X.

Luego de cumplirse ocho días de recrudecimiento de la crisis en el Catatumbo, la cúpula militar visitó el departamento de Norte de Santander, desde donde se lideró una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la región del Catatumbo.

Lo anterior con el objetivo de reforzar el control territorial, evaluar las acciones en curso y priorizar la protección de la población civil afectada por las confrontaciones.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan para poder proteger la población civil”, dijo el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares.

Agregó: “ya hay tropas en desplazamiento, ya hay tropas en movimiento. Tenemos el apoyo de nuestra Policía Nacional, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de nuestro Ejército, para poder estabilizar la situación y garantizar que estos bandidos que se encuentran en confrontaciones armadas, afectando a la población civil, poderlos sacar del sector”.

Mientras tanto, campesinos desplazados del corregimiento Filo el Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra, continúan desplazándose a Ocaña, lugar hasta donde han llegado más de 56 familias las últimas 48 horas.