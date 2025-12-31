“Familias enteras están sufriendo”: Gobernador de Norte de Santander por crisis en el Catatumbo

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. / EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Catatumbo

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado hizo una petición especial para que cesen las hostilidades en la región del Catatumbo.

“En este momento se recrudecen los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, con combates en Filogringo. Este recrudecimiento ha generado unos primeros desplazamientos, casi 531, de los cuales en el albergue de Tibú hay 157 personas. Algunas regresaron a sus lugares de origen, pero es necesario poder atenderlos y generar unas acciones que eviten más desplazamientos”, dijo el mandatario de los nortesantandereanos.

Agregó que “en el corregimiento de Pachelli tenemos una situación especial de confinamiento. No han permitido el ingreso de vehículos de alimentos desde Sardinata, Tibú o Tarra. Por eso debemos actuar en esta región. Familias enteras están sufriendo, más de 75 niños están en situación compleja en el albergue”.

Pidió a los grupos armados la habilitación de un paso humanitario para poder llevar hasta este corregimiento alimentos y garantizar el ingreso de la misión humanitaria.

Así mismo solicitó que el cese al fuego anunciado por ambas organizaciones se extienda más allá del 3 de enero. “Que no sea hasta el 3 de enero, sino que sea un tiempo mucho mayor para tener una tranquilidad y evitar pérdidas de vidas humanas de nuestros héroes de la patria, del ejército y de la policía nacional”.

Finalmente pidió que sean dejadas en libertad las personas secuestradas que aún continúan en cautiverio en esta región del país.