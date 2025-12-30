Delegación de Paz con el ELN pide activar comisión humanitaria para el Catatumbo

La Delegación de Diálogos de Paz con el ELN, en cabeza de Vera Grabe, propuso la activación de una Comisión Humanitaria para el Catatumbo.

Esto, ante la escalada de desplazamientos y acciones violentas en esa zona en los últimos días, lo cual hace temer la reactivación de enfrentamientos a gran escala entre esa guerrilla y las disidencias del Frente 33 EMBF.

Precisamente, desde el equipo negociador señalaron haber recibido graves alertas que evidenciarían un posible recrudecimiento de la situación -similar a lo ocurrido a comienzos del año- que género el estado de conmoción.

“Hacemos un llamado a ambas partes a que cesen sus hostilidades y eviten que se produzca de nuevo una situación similar a la vivida por la población en la región del Catatumbo en enero del año que termina”, indicaron los negociadores.

Incluso, la delegación planteó que la Comisión Humanitaria que permita evitar un nuevo desastre en la zona fronteriza sea compuesta por la Defensoría del Pueblo, la ONU, así como la Iglesia Católica.

También, dentro de los integrantes de la posible comisión, el equipo de diálogos de paz propuso que haga parte del equipo la Gobernación de Norte de Santander.