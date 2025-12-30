MinHacienda confirmó que se eliminará prima de $11 millones a congresistas

Durante la explicación al incremento salarial para el 2026 el ministro de Hacienda Germán Ávila, confirmó la eliminación de la prima especial de servicios a los congresistas que viene pagando la Nación durante los últimos 12 años y que fue otorgada durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Ese mismo beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas y eso condujo a un costo recurrente que lleva más de 12 años pagado a todos los congresistas, que hoy, además porque está indexado, está en cerca de 11 millones de pesos por congresista, prima especial que reciben cada uno de ellos en teoría para su instalación. Este es el costo en la política de reducción de gastos que estamos esperando”, señaló Germán Ávila, ministro de Hacienda.

Por su parte, el ministro de Trabajo aseguró que esto es un acto de justicia social que coincide con el incremento salarial.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a la reducción de la prima especial de los congresistas y aseguró que se trata de una medida de justicia social.

“Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda, Cárdenas. Esa prima estaba calculada y hoy, a precios actuales, equivale a cerca de 11 millones de pesos. Creo que es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará, junto con la decisión de incrementar el salario de quienes menos ganan”, afirmó el ministro.

El Gobierno estima la eliminación de esta prima de manera que ya no se pague en la próxima legislatura.