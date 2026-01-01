¿Me pueden despedir si estoy en vacaciones? Esto dice la ley

A finales de año e inicios de uno nuevo, crece el temor entre los ciudadanos por perder el empleo, si bien es un miedo latente, hay quienes lo sienten más para la época decembrina.

Esto hace que se generen dudas de cómo se puede dar la terminación de contrato de manera legal.

Una de las preguntas más frecuentes entre los empleados colombianos es si es posible que lo despidan mientras está en periodo de vacaciones.

Es de destacar que todos los trabajadores ue hayan estado vinculados a una empresa por un año, cuentan con 15 días de vacaciones remuneradas, de acuerdo con lo explicado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).

Si bien estas se pueden acumular hasta por cuatro años para quienes son “trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de manejo o extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares”, señala el artículo 190 del código; se deben tomar anualmente 6 días hábiles continuos de vacaciones.

¿Me pueden despedir en mis vacaciones?

De acuerdo con el Artículo 188 del Código Sustantivo de Trabajo, las vacaciones de un empleados se pueden suspender bajo una justificación, como la terminación del contrato.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, explicó que en caso de presentarse una suspensión del contrato, se interrumpe la prestación del servicio del trabajador y el empleador dejará de pagar los salarios y prestaciones sociales que la Ley establece, por lo tanto, se podrá descontar de la liquidación de vacaciones el periodo en el que fue suspendido el empleado.

Sin embargo, el proceso de despido debe ser justificado y notificado por escrito.

Es de aclarar que la empresa está en la obligación de informar si fue un despido con justa o sin justa causa, actuar conforme se estipula en el capítulo VI del Código Sustantivo del Trabajo y dar las respectivas indemnizaciones según sea el caso.

¿Cuáles son las causas legales para la terminación de un contrato por justa causa?

La terminación de un contrato con justa causa puede darse por los siguientes motivos:

Falsedad en las reglas de todo lo concerniente con las condiciones de trabajo que se le explicaron al empleado.

Exigencia por parte del empleador para que el trabajador ejecute obligaciones que no tiene estipuladas en el contrato.

Amenazas, malos tratos o cualquier acto de violencia ejercido por el empleador.

Situaciones que pongan al empleado en peligro tanto en lo relacionado con su salud como con su seguridad.

Todo perjurio causado por el empleador.

Algunas de estas situaciones incluyen el incumplimiento grave de las obligaciones laborales por parte del empleado también: