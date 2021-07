Ramiro Meneses asegura que fue el primer paciente positivo para COVID en Colombia

Meneses, quien goza de un alto reconocimiento por su trabajo actoral y en la dirección, que tuvo su primer papel en el cine de la mano de Víctor Gaviria en la alabada película 'Rodrigo D: No futuro', confesó hace poco su teoría en la que cree que fue el verdadero ‘Paciente 0’ de coronavirus en Colombia.

Así lo reveló el artista, a quien se le puede ver todas las noches en la producción 'Café, con aroma de mujer', al programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’.

Meneses asegura que, para inicios de 2020 cuando la pandemia del COVID-19 parecía un hecho lejano para la población colombiana, él fue la primera persona en contagiarse con el virus.

“Cuando llegó la crisis sanitaria yo ya había tenido Covid, entonces el 10 de enero ya empecé a sentirme muy mal y el 14 estaba saturando en tres pesos. En la clínica se dieron cuenta de una que estaba muy mal pero cuando me hicieron el hisopado este por la nariz, como todavía no se sabía nada del tema Covid me salió H1N1, pero yo estoy seguro que era Covid”, contó el actor.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud registró que el primer caso de contagio del virus SARS-Cov-2 se reportó el 6 de marzo. 'La paciente 0', como fue conocida esta noticia en el país, correspondía al contagio de una mujer de 19 años en Bogotá, proveniente de un viaje a Italia.