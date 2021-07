La actriz Marta Liliana Ruiz confesó que fue diagnosticada con cáncer

La actriz, modelo y presentadora de televisión bumanguesa reveló que desde hace un tiempo viene presentando una molestia en su lengua, motivo por el cual ha consultado en varias ocasiones a su médico, que en un primer momento la diagnosticó con leucoplasia.

La leucoplasia es una enfermedad de las mucosas, especialmente de la bucal, que se caracteriza por la aparición de unas manchas blancas irregulares algo engrosadas.

Estas pequeñas molestias fueron removidas en un par de ocasiones con cirugía, descartando la presencia de un tumor maligno, hasta septiembre del año pasado, cuando la patología arrojo un diagnóstico de cáncer de boca.

“El médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo”, expresó Ruiz en el programa de entretenimiento 'La Red'.

Por este motivo, Marta Liliana deberá ser intervenida quirúrgicamente para extraer un pedazo de su lengua, para ser reemplazado por un injerto de piel sacado de su brazo.

Además, la artista reveló que, aunque la cirugía tiene una duración de hasta 12 horas, lo realmente difícil será su proceso de recuperación:

“No voy a poder comer, voy a estar alimentada a través de una sonda nasogástrica, voy a estar hospitalizada durante todo este proceso", comentó.

Confesó que su mayor temor es que esta enfermedad afecte directamente su carrera actoral: "Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla, espero que con tenacidad, fuerza y verraquera pueda superar este proceso, yo no quiero que este sea el final de mi carrera, soy una persona que se dedica a comunicar cosas y espero que el cáncer no sea el que me vaya a silenciar”, resaltó.