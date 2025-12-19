Mintrabajo detectó hallazgos en materia laboral, de seguridad y salud en el trabajo en ‘Doña Juana’

Tras una inspección en materia laboral, realizada por el Ministerio de Trabajo en el Centro de Gerenciamiento de Residuos ‘Doña Juana’ de Bogotá, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, se evidenciaron varias fallas en materia laboral, como la desactualización del reglamento interno y de seguridad y salud en el trabajo.

“Entre las posibles fallas se encontraron algunas situaciones que pueden poner el riesgo la seguridad y salud de más de 250 trabajadores, así como la carencia de espacios de formación y socialización de los elementos que componen el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”, advirtió el ministro Antonio Sanguino.

La cartera laboral también inició un investigación para verificar el cumplimiento de la convención colectiva de los trabajadores del relleno sanitario, tras las denuncias presentadas por el sindicato de la compañía.

“Se instó a que el área de enfermería cuente de forma permanente con profesionales de salud calificados, teniendo en cuenta el alto riesgo al que están expuestos las y los trabajadores”, agregó el ministro. A su vez, anunció que citará a las partes para establecer un plan de mejoramiento

