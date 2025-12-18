Tras persecución por la calle 26, en Bogotá, la Policía recuperó camioneta robada en Kennedy. Foto: suministrada.

Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, adscritos al CAI Salitre, lograron la captura de una persona por el delito de hurto.

Según la información, los policías activaron todos un operativo luego de que un ciudadano alertara que en la localidad de Kennedy varios hombres, que se movilizaban en un vehículo, lo habían intimidado, ingresaron a su vivienda y lo despojaron de su camioneta.

Se inició una persecución por la calle 26 que terminó con la interceptación del vehículo, luego de que, en la huida, el ocupante invadieran el carril de TransMilenio y colisionaran contra un separador de la ciclovía.

Las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre de 19 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que definirá su situación judicial. Es de anotar que este hombre presenta anotaciones por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Vea el video del momento de los hechos:

