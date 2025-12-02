Por un celular asesinaron a joven en el norte de Bogotá: un delincuente murió y otro resultó herido

Este martes en la localidad de Usaquén en calle 108 con carrera 19 en el norte de Bogotá se presentó un nuevo hecho de inseguridad. De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá los hechos se presentaron por un robo de un celular.

“Unos individuos que se desplazaban en una motocicleta intentan hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente al momento opone resistencia y estos delincuentes de forma desafortunada le disparan en dos ocasiones, la persona queda tendida en la vía, al tratar de huir, la reacción policial, un señor patrullero, enfrenta a los delincuentes y producto de ese enfrentamiento, un delincuente queda neutralizado y el otro queda capturado”, dijo el general Cristancho.

Precisamente, uno de los capturados es un menor de edad de 16 años quien tiene una herida en el brazo y está siendo atendido en la Clínica Reina Sofía. Entretanto, el delincuente que falleció tenía cerca de 30 años y las autoridades intentan identificarlo.

Finalmente, el general Cristancho confirmó que debido a los frente a los casos de robo en esta parte de la ciudad, las autoridades ya dieron prioridad para reforzar la seguridad.

“Ya se han presentado varios hechos, tenemos otro grupo identificado, por eso acá le hemos dado una prioridad a unos planes especiales en esta zona. Tenemos patrullas Gourmet, tenemos patrullas Gemas que tienen unos patrullajes especiales”.