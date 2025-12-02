Miguel Uribe Londoño renunció irrevocablemente a la militancia del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño renunció irrevocablemente a la militancia del Centro Democrático. Esto, luego de haber sido expulsado del proceso de elección del candidato presidencial del partido: “Yo no puedo seguir siendo parte de esta organización (…) ayer solicité una rectificación al Centro Democrático que nunca ocurrió, hoy les digo que ya no estoy interesado. El tiempo juzgará quién estuvo del lado correcto de la historia”, dijo.
Noticia en desarrollo.