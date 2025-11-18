Desarticulada banda dedicada al hurto de teléfonos celulares

Ocho hombres y tres mujeres procedentes, al parecer, de la capital del Atlántico conformaban la banda dedicada a realizar robos en la modalidad de cosquilleo en eventos masivos.

“Son individuos que van de ciudad en ciudad, sobre todo en los diferentes eventos de aglomeración de público, que aprovechan el factor de oportunidad, ya sea por la ingesta de bebidas embriagantes o por la misma alegría de las personas que, en el marco de una celebración, no sienten que les sustraen un elemento”, indicó el general Gelver Peña, comandante de la policía de Cartagena.

Durante las recientes fiestas de la independencia de la capital de Bolívar, estas personas habrían hurtado más de 40 teléfonos celulares.

“Ciudadanos dan la información, hacemos un trabajo de inteligencia, lo cual permite que nuestra policía y la policía judicial actuarán, capturarán a 11 personas y se recuperarán más de 45 teléfonos celulares. Todos los individuos y teléfonos fueron puestos a disposición de la autoridad competente”, añadió el General.

Los detenidos registran más de 35 anotaciones judiciales y quedaron a disposición de la fiscalía general por el delito de hurto.