“El ‘Talón de Aquiles’ en la seguridad es la justicia”: ex subsecretario de Seguridad de Bogotá

Andrés Nieto, quien fue subsecretario de Seguridad de Bogotá, conversó con W Sin Carreta para analizar las nuevas modalidades de delincuencia, no solo en la capital del país, sino en Colombia.

“El principal ‘Talón de Aquiles’ en la seguridad es la justicia. Es una vergüenza que de cada 10 capturas que se hacen, incluso en flagrancia, 7 queden en libertad en menos de 72 horas. Esto es un mensaje claro a los delincuentes en que no les va a pasar nada y es un desaliento profundo para la ciudadanía”, aseveró.

Por eso, afirmó que es necesario hacer una reforma integral a la justicia, “lo estamos pidiendo hace más de seis años”.

“Esto es una cadena que no funciona. La Policía está desgastada en temas en los que los jueces y fiscales no ayudan para que tengan autoridad. Luego tenemos problema de hacinamiento en las cárceles y los pocos que llegan a las cárceles terminan en universidades del crimen”, dijo.

De esta manera, explicó que este fenómeno ha llevado a la actual situación de inseguridad en Bogotá: las bandas criminales ahora son especializadas, a diferencia de épocas anteriores.

“Hemos identificado que para el hurto de vehículos y de viviendas se articulan entre 6 y 22 personas. Tienen claro cuál es la gama del carro, cuáles son loas autopartes que pueden vender, si es mejor cobrar un rescate o deshuesarlo”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la delincuencia ya no se ve como un tema jerárquico, sino horizontal “tipo telaraña”.

