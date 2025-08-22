Armas, drogas y SIM Cards para cometer delitos: así fue operativo contra delincuencia en Bogotá

Armas, drogas y SIM Cards para cometer delitos: así fue operativo contra delincuencia en 7 de Agosto. Foto: suministrada.

Durante más de cuatro horas, 500 Policías, junto a distintas entidades del Distrito adelantaron un operativo en la zona de tolerancia del barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

Durante la toma, se inspeccionaron varios establecimientos que habían sido reportados como lugares donde, presuntamente, se estarían cometiendo actividades criminales.

En medio del operativo fueron halladas 111 SIM Cards, escondidas en un zapato que estaba en una carreta abandonada.

Según la información, todas estaban numeradas hasta el 111, por lo que se investiga si serían utilizadas específicamente por un ‘call center extorsivo’.

“La información de la ciudadanía nos permitió dar este resultado. Así, de la mano de la gente de cada barrio, estamos trabajando para impactar a estas cadenas criminales. Con la Policía Metropolitana de Bogotá vamos a seguir en el sector, identificando los puntos de riesgo. Llegaremos hasta el último rincón para garantizar más seguridad”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad.

En varios establecimientos inspeccionados se encontraron: cigarrillos de marihuana, bazuco y hasta la gramera que utilizaban los delincuentes para alimentar la cadena criminal.

Incluso, en una de las habitaciones de los establecimientos inspeccionados, se encontraron tres pasaportes con 70 cigarrillos de marihuana y armas cortopunzantes.