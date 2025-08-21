Violento atraco en Fontibón: Ladrones que robaron carro iban en vehículo de alta de gama

Bogotá

En la madrugada de este 21 de agosto, en el barrio ‘La Felicidad’, en la localidad de Fontibón de Bogotá, hombres armados que iban en un carro de marca Mercedes robaron el vehículo Mazda de un joven.

En el video, viral en redes sociales, se ve como hombres bajan al dueño del carro que está sin su pantalón, le propinan una golpiza y luego lo intimidan con armas de fogueo.

“Se le presta la atención inmediata a este ciudadano con el fin de recopilar información necesaria. Para dar con la captura de los responsables desplegamos en nuestra policía comunitaria, nuestra policía de investigación, criminal e inteligencia, con el fin de recolectar videos para que nos lleven con la captura de estas personas que cometen este hecho”, dijo el coronel Julián García Escobar, comandante de la Estación de Policía Fontibón.

Al hombre le propinaron varios golpes en la cabeza, por eso, una vez llegó la Policía, lo llevaron a un centro asistencial para recibir la atención necesaria.

Lea también: Alerta por sitios falsos para expedir permisos de Pico y Placa Solidario en Bogotá

Vea la grabación a continuación: