Fue capturado uno de los ladrones que robaron en un restaurante de Chapinero

Recientemente, se hizo viral en las redes sociales un video en el que se ve a un delincuente armado entrando al restaurante Mistral y robando a los comensales que están en lugar.

En el video, se logra ver cómo el hombre se roba un computador y un par de celulares de las personas y luego huye en una motocicleta.

Horas más tarde, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que había capturado al hombre que conducía la motocicleta que recogió al ladrón que robó: “Inmediatamente, gracias a los testimonios de las víctimas, se activó un plan candado en toda la zona norte de la ciudad”, dijo el coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Usaquén.

“Logramos ubicar a una persona con la motocicleta en el sector de la calle 119 con 18, se logró su captura y, posteriormente, se llevó a cabo su verificación y se confirmó que la moto en la que se movilizaba había sido hurtada en días anteriores”, informó el coronel.

Por ahora, las autoridades tratan de encontrar al hombre que se llevó las pertenencias de los clientes del restaurante, ya que se habría bajado de la moto para huir minutos antes.

