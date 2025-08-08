Intento de fleteo en Bogotá: víctima se salvó de que le robaran dinero que había retirado antes

Bogotá

Este domingo se vivieron momentos de pánico sobre la Avenida 68 a la altura del sector de la Floresta en Bogotá, cuando delincuentes armados bajaron a un hombre de su vehículo con amenazas para robarle un dinero que previamente había retirado de una entidad bancaria. Sin embargo, el hombre había entregado todo el botín a un familiar.

“En las horas de la tarde se presenta un hecho donde una persona retira una suma de dinero considerable de una entidad crediticia en un centro comercial, al momento de llegar sobre la 68 hacia el sur, en el barrio Los Andes, es interceptada por dos sujetos en motocicleta los cuales lo intimidan y le hurtan un bolso con unas pertenencias personales. La persona que había retirado el dinero minutos antes ya había hecho la entrega formal de ese dinero a otro familiar al momento de salir de la entidad crediticia”, dijo el mayor Jorge Arizal, comandante Estación de Policía Barrios Unidos.

Aunque el hombre rechazó el acompañamiento de las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado para que las personas usen el servicio brindado por los hombres de la Institución cuando se hace el retiro de altas sumas de dinero.