Cinco colombianos son señalados de participar en un robo a empresario en Madrid, España

El empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’ y quien está vinculado al político español Alvise Pérez, denunció un robo en la ciudad de Madrid, España.

De acuerdo con las declaraciones que el empresario entregó a las autoridades españolas, los asaltantes eran de “de nacionalidad colombiana”.

Según Romillo, los ladrones habrían entrado encapuchados a su casa, lo ataron y le cubrieron la boca con cinta aislante. Además, habrían retenido por alrededor de cuatro horas a su pareja, quien se encontraba con él en el domicilio.

El denunciante advirtió que, en total, le robaron 1,2 millones de euros en criptomonedas, los cuales fue obligado a transferir.

