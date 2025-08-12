Internacional

Cinco colombianos son señalados de participar en un robo a empresario en Madrid, España

La víctima, conocida como ‘Cryptospain’, aseguró que lo retuvieron y le sustrajeron joyas y casi dos millones de euros.

El empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’. Foto: Proporcionada por Yuliana Botero

El empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’. Foto: Proporcionada por Yuliana Botero

Yuliana Botero

El empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’ y quien está vinculado al político español Alvise Pérez, denunció un robo en la ciudad de Madrid, España.

De acuerdo con las declaraciones que el empresario entregó a las autoridades españolas, los asaltantes eran de “de nacionalidad colombiana”.

Lea también:

Según Romillo, los ladrones habrían entrado encapuchados a su casa, lo ataron y le cubrieron la boca con cinta aislante. Además, habrían retenido por alrededor de cuatro horas a su pareja, quien se encontraba con él en el domicilio.

El denunciante advirtió que, en total, le robaron 1,2 millones de euros en criptomonedas, los cuales fue obligado a transferir.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad