Principales líderes políticos en España se pronuncian tras la muerte de Miguel Uribe
El fallecimiento del Senador del partido Centro Democrático sacudió a los representantes de la política en España, quienes aprovecharon la ocasión para enviarle un pésame a la familia de Miguel Uribe y a los colombianos.
El primero en hacerlo fue el Presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, quien se refirió al Miguel como “valiente y decidido”; minutos después lo hizo Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha VOX quien entre líneas le envió un mensaje al Presidente Gustavo Petro.
También lo hizo el Partido del Presidente de Gobierno, PSOE, quienes hicieron un llamado al país para fortalecer la democracia y proteger la participación política en Colombia.
