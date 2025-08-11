Principales líderes políticos en España se pronuncian tras la muerte de Miguel Uribe

El primero en hacerlo fue el Presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, quien se refirió al Miguel como “valiente y decidido”; minutos después lo hizo Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha VOX quien entre líneas le envió un mensaje al Presidente Gustavo Petro.

Asesinaron al senador Miguel Uribe por defender a Colombia y su libertad y plantar cara al terrorista y lacayo de Maduro que hoy la preside.



Todo mi afecto a su familia y al pueblo colombiano. Colombia saldrá adelante, que nadie lo dude. https://t.co/9RKj6ss69h — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 11, 2025

También lo hizo el Partido del Presidente de Gobierno, PSOE, quienes hicieron un llamado al país para fortalecer la democracia y proteger la participación política en Colombia.

Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay tras el atentado que sufrió en Bogotá. Desde @PSOE enviamos cariño y solidaridad a sus allegados. Su asesinato recuerda la urgencia de fortalecer la democracia y proteger la participación política pic.twitter.com/LwtwcoQlWa — PSOE Internacional y Cooperación (@PSOEInternacion) August 11, 2025

