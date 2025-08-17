Ciudades

Vehículo de alta gama se accidentó en el norte de Bogotá

Dos personas resultaron lesionadas tras el accidente.

Foto: Cortesía

Bogotá

Este 17 de agosto, se produjo un accidente automovilístico en Bogotá que involucró a un vehículo BMW de color rojo de alta gama. El hecho ocurrió en calle 100 con carrera 18A, sentido occidente-oriente, frente a la Clínica Barraquer.

Según los videos que circulan en redes sociales, el conductor del vehículo rojo perdió el control minutos después de esperar el cambio del semáforo y chocó con un poste que está en la vía.

Tras el accidente, varias personas que estaban en la zona se acercaron para ayudar a los pasajeros que estaban dentro del vehículo.

Según el reporte preliminar de las autoridades, se habla de dos personas que resultaron con heridas leves.

