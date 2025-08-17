Vehículo de alta gama se accidentó en el norte de Bogotá
Dos personas resultaron lesionadas tras el accidente.
Bogotá
Este 17 de agosto, se produjo un accidente automovilístico en Bogotá que involucró a un vehículo BMW de color rojo de alta gama. El hecho ocurrió en calle 100 con carrera 18A, sentido occidente-oriente, frente a la Clínica Barraquer.
Según los videos que circulan en redes sociales, el conductor del vehículo rojo perdió el control minutos después de esperar el cambio del semáforo y chocó con un poste que está en la vía.
Tras el accidente, varias personas que estaban en la zona se acercaron para ayudar a los pasajeros que estaban dentro del vehículo.
Según el reporte preliminar de las autoridades, se habla de dos personas que resultaron con heridas leves.
