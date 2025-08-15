Más de 40 personas resultaron heridas por accidente en el suroccidente de Bogotá. Foto: suministrada.

Bogotá

En horas de la mañana de este viernes se reportó un accidente múltiple en la Avenida Boyacá con Av. Primero de Mayo, en sentido sur - norte. En el evento se vieron involucrados tres buses de servicio público, un taxi y un vehículo particular.

Le puede interesar No la hemos encontrado: capitán Álvaro Farfán, líder de búsqueda de Valeria Afanador en Cajicá

Ante los hechos, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que por el accidente en la Avenida Boyacá con Avenida Primero de Mayo se han atendido 43 pacientes:

Mujeres: 26

26 Hombres: 17

17 Mayores de 60 años: 3

3 Mayores 60 mujer: 2

2 Mayores 60 Hombre: 1

1 Menores: 1

1 Gestantes: 1

1 Crítico: 2

Las personas heridas fueron trasladadas a la S.A.M.U Alquería, USS Kennedy, Clínica Occidente, USS Meissen, Medical Proinfo y Ortopédico de Las Américas.

En el punto se contó con la presencia de: 4 unidades de Grupo Guía, 5 unidades de Agentes Civiles y 6 unidades de Tránsito.