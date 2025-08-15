¿Qué pasará en Bogotá con los comedores comunitarios que tienen nexos con Carlos Ramón González?

Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Daniel Briceño cuestionó sobre la continuidad de los contratos que tiene Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y quien se encuentra prófugo de la justicia, con algunos comedores comunitarios de la ciudad.

Ante la duda, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá aclaró que “no existe vínculo contractual con el señor Carlos Ramón González como persona natural o representante legal de alguna Entidad Sin Ánimo de Lucro”.

Sin embargo, aclaró que González es miembro de la junta directiva de la Corporación Sor Teresa de Calcuta, organización que opera tres comedores comunitarios como “resultado de un proceso competitivo”. Por este motivo, agregó, “en el evento en que sea condenado por la comisión de delitos contra la Administración Pública, la SDIS dará aplicabilidad a lo establecido en la Ley 2014 de 2019”.

Además, Integración Social aseguró que, en el caso en el que se profiera una condena en contra de González, ratifica su “compromiso de mantener la continuidad del suministro de apoyos alimentarios a las 850 personas beneficiarias de dichos comedores comunitarios que eventualmente tengan que cerrarse”.

“Igualmente se tiene previsto la entrega de paquetes alimentarios durante el tiempo en el que se surta el inicio de los nuevos convenios de asociación”, agregó.

Finalmente, desde el Distrito reiteraron que la selección de operadores para la prestación del servicio comedores comunitarios se realiza a través de procesos públicos competitivos, con criterios de selección objetiva y de libre concurrencia, cuya información está publicada para consulta en la plataforma SECOP II y en este sentido, no se celebran Convenios de Asociación de manera directa.

Escuche W Radio en vivo: