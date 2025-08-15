Procuraduría abre investigación por salida de Carlos Ramón González a Nicaragua y uso de la embajada

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra de funcionarios de la Cancillería por determinar, debido al escándalo por los trámites que se adelantaron desde la Cancillería y la Embajada en Nicaragua, para que se permitiera y prorrogara la estadía de Carlos Ramón González en ese país luego de que estalló el escándalo de la UNGRD, e incluso cuando fue objeto de imputación de cargos.

De acuerdo con lo informado por la Sala de Instrucción del Ministerio Público, se buscará establecer tanto los trámites como procedimientos que se realizaron desde la Cancillería y la Embajada de Colombia en Nicaragua para que González pudiera establecerse en ese país y además pudiese, como lo indicó El Reporte Coronell, usar la embajada como vivienda y hasta el vehículo oficial.

En vista de la apertura de la indagación, el ente de control decretó la práctica de varias pruebas con el fin de individualizar a los funcionarios que habrían cometido las sendas irregularidades de facilitar y promover la estadía en ese país del alto funcionario quien es objeto de orden de captura internacional.

Dentro de las pruebas que se practicarán se encuentran una inspección disciplinaria a Migración Colombia, así como todos los trámites que se surtieron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada “para el otorgamiento por parte del gobierno de Nicaragua de la cédula de residencia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González”.

