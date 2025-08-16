Tras intervención, Distrito gira primeros recursos a la Subred Centro Oriente para su operación

El superintendente de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, informó que se hizo el giro de $19.368 millones a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente para garantizar la continuidad de la operación.

Esta decisión se adoptó tras la finalización de la medida de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. “Este es el primer aporte que realizamos a la Subred Centro Oriente para asegurar su funcionamiento y contribuir a una mejor atención en salud para los bogotanos”, aseguró Bermont.

“Durante lo que resta del año, realizaremos un esfuerzo adicional para inyectar más recursos, reafirmando así nuestro compromiso con la recuperación y fortalecimiento de esta Subred”, agregó el funcionario.

Sumado a esto, el pasado lunes 11 de agosto volvió a sesionar la Junta Directiva de la Subred, en la que se presentó el estado actual de la entidad y se discutieron estrategias de choque para implementar en el corto plazo.

En ese sentido, en la Junta se aprobó solicitarle a la gerencia de la entidad un análisis de costos y alcances de la auditoria forense para conocer el estado actual de la Subred desde una perspectiva externa y cuyo diagnóstico apoyará la definición del plan de mejoramiento.

