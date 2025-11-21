Sancionan establecimientos de la 85 en Bogotá, por disponer basuras de manera indebida. Foto: UAESP.

Bogotá

En las últimas horas, unidades de la UAESP sancionaron a los establecimientos comerciales: OXXO y Mezcal Taquería por disponer residuos de manera indebida en plena calle 85, zona de rumba de Bogotá.

“Identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, dijo Armando Ojeda, director de la UAESP.

Las medidas impuestas les generan a los establecimientos una pago entre $759.900 hasta $1.518.400 pesos, valor que representa la multa por disponer residuos especiales en el espacio público, y que infringe el Código de Policía en sus artículos 35 y 111.

