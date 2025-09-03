W Sin CarretaW Sin Carreta

Debate: ¿Bogotá vive un caos en el sistema de recolección de basuras?

Los concejales Juan Manuel Díaz y Daniel Briceño, y el presidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, hablaron en W Sin Carreta, sobre la coyuntura que vive el país en materia de recolección de basuras.

Basura en Bogotá. Foto: Colprensa.

Este martes, 2 de septiembre, hablaron en los micrófonos de W Sin Carreta los concejales de Bogotá Juan Manuel Díaz y Daniel Briceño, y el presidente del Concejo, Juan David Quintero, para referirse a la coyuntura que vive la capital de Colombia con respecto al sistema de recolección de basuras que, entre otras cosas, cambiaría el 12 de febrero de 2026.

Escuche la entrevista completa a continuación:

