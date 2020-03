Reconocerán a María Cecilia Botero con el Premio Víctor Nieto a toda una vida

María Cecilia Botero Cadavid, actriz de cine, televisión y teatro, recibirá, en la edición 36 de los Premios India Catalina, el premio Víctor Nieto a toda una vida.

La reconocida presentadora del país, María C, debutó en la televisión a los 15 años y desde ahí ha hecho un intachable recorrido por la industria audiovisual que la ha hecho merecedora de este premio.

Este año cumple 50 de estar en las artes escénicas y sobretodo destacándose en teatro, cine y televisión.

“Es un camino largo, son 50 años, estas son palabras mayores. No sé si me faltó ser algo o no, yo recibo lo que la vida me quiera ir dando. Me siento privilegiada porque no he sido solo actriz”, contó María Cecilia, quien también es periodista y empresaria.

Esta estatuilla al Premio Víctor nieto a toda una vida se entrega normalmente en Cartagena, pero por el tema de prevención y aletas que se han declarado en el país, por el tema del coronavirus, hasta el momento la edición número 36 de los Premios India Catalina están suspendidos.

“Yo espero llevarme mi India de todas maneras. Entendemos que es por fuerza mayor esta suspensión”, aseguró la artista.

