“Lamento que el concejal Rivera haya mentido”: Claudia López defiende al secretario Gómez

Bogotá

En diálogo con La W, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la investigación que le abrió la Fiscalía al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez por posible concusión a concejales de Bogotá mientras discutían el POT y dijo que todo se produjo por una mentira de un concejal que ahora será investigado.

“Yo lamento mucho que el concejal Martín Rivera allá mentido… Hizo una acusación acalorada y después se retractó y resulta que, por decir una mentira, pues tiene que responder ante la justicia”, comentó la funcionaria.

Además, comentó que el secretario demandó al concejal por calumnia e injuria y lamentó que Rivera haya tenido que acudir a la mentira para descalificar a quienes apoyan el POT: “Nada puede permitir que además de que no debaten, no votan, no toman una decisión, lo que hagan es mentir… Lamento mucho la situación, este no es el nivel que los colombianos esperan de la política”.

Ante el cuestionamiento de varios concejales, que han dicho que se han visto presionados por la ley de bancadas para votar a favor del POT, López señaló que esta ley es precisamente un triunfo contra la corrupción para evitar que un solo concejal chantajee con su voto un proyecto de ley.