Yeferson Cossio renuncia a ser colombiano y le lanza puyas a Uribe y Petro por los impuestos

Yeferson Cossio es una de los creadores de contenidos colombiano más sonados en los últimos meses por sus diferentes actos, unos polémicos y otros en pro de la sociedad; en esta oportunidad, el hombre se dejó ver bastante molesto por la cantidad de plata que tiene que pagar en impuestos.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Cossio expone su declaración de renta en la que se ve que tuvo que pagar la cifra de 572 millones de pesos, sin contar los otros impuestos que debe pagar.

“Sabían qué en Colombia tienes que pagar impuestos por pagar impuestos”, dijo entre risas, pues expuso que a lo que pagó le pusieron el 4x mil, lo que significó más de dos millones de pesos extra a la millonaria cifra antes revelada.

Cossio reveló que por una mala información la Dian le estaba cobrando de más, por lo que se puso a buscar otros contadores que la solución que le ofrecieron fue sobornar personas para evadir estos cobros; sin embargo, dijo que no aceptó porque su ética no se lo permitía.

“No soy tan ignorante como para no darme cuenta que tengo millones de ojos encima y muchos me odian o me tienen envidia. Esas personas están esperando que yo caiga, que haga algo para hacerme quedar mal, para hundirme y no daré pie para que esto pase; es por eso que todo lo que hago es correcto”, dijo.

En medio de su molestia, Cossio mencionó a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe, a quienes calificó de “las peores escorias” que tiene este país: “Hablemos de Gustavo Petro, un político que vive en una casa de millones de dólares en Chía, hace poco presentó su declaración de renta y le debemos 23 millones de pesos. ¡Qué chimba!, sácalos de los 572 millones que yo acabo de dar. La de Álvaro Uribe, una de las personas más poderosas de este país, su declaración de renta es de cero, parece un chiste; sean corruptos, pero no tan descarados”.

Para terminar su desahogo, el influenciador aseveró que renunciará a su nacionalidad colombiana a partir del 1 de enero del 2022: “Traten de sacarme el jugo señores de la Dian hasta el 31 de diciembre del 2021, porque a partir del 1 de enero renunció a mi nacionalidad colombiana, ya se adelantaron todos los trámites, renunció a tener mis activos en Colombia. Mi nacionalidad y todas mis empresas se van para un país que no es tan corrupto y no quiere quitármela toda”.