Oyente perturbado dice que si Jennifer Arias no renuncia “se pega un tiro”

Durante la emisión del noticiero de La W se analizó la situación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, quien se defendió anoche ante los congresistas que le pidieron su renuncia y aseguró que ella no cometió ningún plagio, pese a que la Universidad El Externado confirmó las irregularidades.

Dicha situación ha generado indignación en los colombianos y en las opiniones dadas al aire por los oyentes de W Radio quedó comprobado. Un oyente de Cali identificado como Luis aseguró que “si en ocho días la representante Jennifer Arias no renuncia me pego un tiro porque ya me cansé de este país de mierda”.

Y aunque al principio parecía una broma, su tono de voz era de una persona bastante perturbada, por lo que Julio Sánchez Cristo, director de la emisora, tuvo que intervenir y pedirle al señor que recapacitara: “me preocupa que por cuenta de un hecho que a usted le molesta vaya a acabar con su vida”.

Pese a la reflexión a la que lo invitó Julio, Luis continuó con su catarsis: “Estoy cansado de que los congresistas hagan lo que quieran y no legislen para el pueblo… No se puede hacer nada en este país, esos congresistas no hacen nada por los jóvenes, nada por el pueblo desfavorecido; si protestamos nos tildan de terroristas, no podemos hacer nada”.

El oyente también tuvo palabras para referirse a lo ocurrido en el congreso durante la sesión del 23 de noviembre que terminó con la no revocatoria de la congresista Arias: “Ese poco de ratas como la defendían, ya me cansé de este país y me arrepiento de ser colombiano”.

Al escuchar las acaloradas declaraciones del oyente, Julio le dijo que sería atendido internamente para terminar de escucharlo y brindarle apoyo con respecto a su intención de atentar contra la vida y concluyó diciendo “quitarse la vida por cuenta de una congresista no vale la pena”.