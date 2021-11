Fotos: El cuerpazo de la primera presentadora trans de la televisión colombiana

El Canal RCN puso su ‘granito de arena’ en el tema de inclusión al darle la oportunidad a una mujer transgénero de ser presentadora de uno de sus programas de la mañana, se trata de Linda Yepes, quien llegó para ser corresponsal de Barranquilla para el programa ‘Buen día, Colombia’, reemplazando a la saliente Juliana Arango.

“Si estoy soñando, que no me despierten”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram, junto con una imagen en la que anunció su integración al equipo del programa matutino.

“En algún momento pensé que ya no había opciones para este sueño de estar en una cadena nacional, me detuve y seguí adelante con mi emprendimiento (el cuál seguirá fortalecido y crecerá aún más); pero Dios no falla, el trabaja en su tiempo y te labra el camino hasta llegar y entregarte tus peticiones”, continuó con su publicación y finalizó agradeciendo a su familia y a todas las personas que la apoyan.

La mujer ya había aparecido en la pantalla chica, pero en el canal regional Telecaribe, en donde se encargaba de presentar la sección de cultura y entretenimiento; Sin embargo, tras siete años de pertenecer a dicho canal, da el salto a RCN, convirtiéndose en la primera presentadora transgénero de un canal nacional.

En su cuenta de Instagram, Linda Yepes acumula más de 103.000 seguidores y sus publicaciones tienen gran acogida; sus fanáticos destacan el cuerpazo que tiene y el estilo descomplicado que demuestra en sus fotografías.

Estas son las mejores fotografías de Linda Yepes, la nueva presentadora trans del Canal RCN: