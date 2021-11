Cambios en el cuerpo de Jessica Cediel generan sospechas de un posible embarazo

El pasado octubre, por medio de su cuenta de Instagram, la también actriz realizó una sorpresiva confesión a sus seguidores y es que comentó que deseaba ser madre y no descartaba someterse a un procedimiento de inseminación artificial.

La modelo, de 39 años, señaló que aunque sí desea tener una familia propia no ha encontrado el hombre ideal para este propósito, por ello no descarta someterse a un tratamiento de fertilidad in vitro. “Voy a congelar óvulos”, comentó.

Recientemente, Cediel informó que el tamaño de sus senos había cambiado considerablemente: “Estoy súper teto…, o sea, tengo las tet… como una ubre, literal”, afirmó la presentadora en video publicado en su Instagram, donde mostró su profundo escote.

Lo que dio a las especulaciones sobre un posible embarazo es lo que afirmó la celebridad segundos después, luego de hablar de su apariencia:

“Es efecto de algo que les voy a compartir esta semana, de algo hermoso, de las cosas más lindas que uno se regala en la vida como mujer (…) Esta semana les voy a compartir toda la experiencia, no se van a quedar así, pero mientras tanto, bien. Igual son para mí, no hay nadie que las pueda disfrutar. No sé, comentario estúpido”.