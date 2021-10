Jessica Cediel planea ser madre y anuncia que congelará sus óvulos

Por medio de su cuenta de Instagram, la también actriz realizó la sorpresiva revelación a sus seguidores luego que uno de los cibernautas le cuestionara si deseaba tener hijos o no.

Aunque Cediel ha afirmado en reteiradas ocasiones que sus mascotas son como sus hijos, aseguró que quiere tener un bebé en el futuro: “Yo quiero un hijo de carne y hueso, no mi perro y mi gato".

La modelo, de 39 años, señaló que sí desea tener una familia propia, pero que no ha encontrado el hombre ideal para este propósito, por ello no descarta someterse a un tratamiento de fertilidad in vitro. "Voy a congelar óvulos", comentó.

Cabe recordar que la bogotana estuvo comprometida para matrimonio en dos ocasiones. Los hombres que le pidieron su mano fue Leo Sarria y Mack Roesch, el último caso fue bastante polémico debido a que Roesch le reclamaba a la presentadora que le devolviera el anillo cuando terminaron su relación.

Pese a que sus pasadas relaciones han fracasado, Cediel se someterá a este procedimiento para acceder a sus óvulos cuando esté segura en tener sus hijos: "Llegará cuando tenga que llegar", afirmó.