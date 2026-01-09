Benedetti niega haber vinculado a altas cortes con narcos: dice que fue sacado de contexto

El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó haber faltado al respeto a las altas cortes o haberlas relacionado con estructuras del narcotráfico.

Este pronunciamiento ocurre luego de que más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado le exigieran retractarse por declaraciones recientes en medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

A través de un mensaje público, Benedetti aseguró que “jamás” se atrevería a irrespetar a las altas cortes y afirmó que siempre las ha respetado. “Nunca las he relacionado con los narcos”, sostuvo.

El ministro explicó que su planteamiento hacía referencia a una reflexión institucional y no a una acusación directa. Según Benedetti, lo que quiso señalar es que, si una Corte considera que el Estado es fallido —como, dijo, ocurrió en Venezuela—, entonces haría parte de ese mismo Estado fallido.

En su pronunciamiento, Benedetti también afirmó que el presidente Gustavo Petro “no necesita que lo defiendan”, pero que el país sí requiere que las altas dignidades del Estado defiendan la independencia nacional, tal como lo establece la Constitución.

“Eso era todo, lo demás es exponerme ante la Justicia”, agregó.

