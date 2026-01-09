Gustavo Petro afirmó que su futuro político “depende del presidente Trump”

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que su futuro político y personal “depende del presidente Trump”, al mencionar que, tras dejar la Presidencia, podría enfrentar una persecución a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos. “Podría enfrentar una persecución porque estoy en la OFAC… una parálisis económica. Si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso”. Así lo mencionó el mandatario colombiano durante una entrevista con el medio Telemundo 51, desde el Palacio de Nariño.

Petro relató detalles de su conversación con Trump afirmando que buscó aliviar tensiones en la región tras la captura de Nicolás Maduro. “Yo sé que a usted le han rodeado de mentiras como a mí”, aseguró Petro que le dijo al mandatario estadounidense durante el diálogo.

El presidente colombiano afirmó que su panorama personal está atado a las decisiones de Washington.

El presidente también defendió la política antidrogas de su Gobierno y aseguró que durante su mandato se han destruido unos 13.000 laboratorios de droga y se han eliminado cultivos de hoja de coca que, según dijo, se habían duplicado durante el gobierno de Iván Duque.

Sobre Venezuela, Petro subrayó su preocupación por la seguridad regional, recordando que Colombia comparte 2.600 kilómetros de frontera con ese país y alberga a millones de migrantes venezolanos. Admitió que, tras la captura de Maduro, temió “un ataque militar en Colombia”.

El mandatario reveló además que actuó como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden, aunque reconoció que el escenario político venezolano ha cambiado.

Petro también se refirió al papel de Estados Unidos en la región y criticó lo que considera una reactivación de viejas políticas de injerencia.

Finalmente, el presidente colombiano destacó los logros de su administración, entre ellos la salida de dos millones de personas de la pobreza, el aumento del salario mínimo y la reducción del desempleo a la tasa más baja del siglo.

