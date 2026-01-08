Petro y Trump confirmaron que se reunirán en la Casa Blanca tras llamada telefónica: esto dijeron

Tras una llamada telefónica sostenida este miércoles 7 de enero, en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump confirmaron que se reunirán en la Casa Blanca.

Las tensiones entre ambos Gobiernos volvieron a escalar por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Colombia al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Trump señaló en su red social Truth Social que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.

El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington.

El presidente Petro confirmó que se reunirá con Donald Trump

Por su parte, el presidente Gustavo Petro le dio la indicación a la canciller Rosa Villavicencio de participar en la reunión.

“Canciller, le toca ir a Estados Unidos, se lleva un buen traductor. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca”, dijo el mandatario, sosteniendo el hombro de la ministra.

