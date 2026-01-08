Petro confirmó que habló con Delcy Rodríguez: “la invité a Colombia”. Foto: Franklin Jacome/Getty Images/ MARCELO GARCIA / MIRAFLORES PRESS OFFICE / AFP

El presidente Gustavo Petro confirmó, en medio de la movilización ciudadana en la Plaza de Bolívar, que tuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien invitó a Colombia.

En su declaración, el jefe de Estado aseguró que “la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa”.

“La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar”, dijo.

Y advirtió que la sociedad venezolana, como la colombiana, “podría estallar en violencia entre ella misma”, lo que se busca evitar.

También habló de la necesidad de quitar, lo que él considera, “el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela”: el ELN.

Llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

El anuncio lo hizo el presidente Petro tras sostener una conversación telefónica con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en la que acordaron reunirse próximamente en la Casa Blanca.

A propósito, destacó que se esté restableciendo la comunicación con el gobierno norteamericano y se le esté “bajando al tono”.

“¿Quién ocasionó esto? Nuestra oposición buscando ganar elecciones, que me maten o me pongan preso. ¡Desespero y antidemocracia! Produjeron lo contrario, creo yo”, indicó.

