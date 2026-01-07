Internacional

Casa Blanca dijo que las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por EE.UU.

La portavoz de la administración Trump afirmó que tienen la máxima presión sobre el gobierno venezolano.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla en la Casa Blanca. (Foto de MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

Las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por Estados Unidos, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró en rueda de prensa.

“Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América” añadió.

Noticia en desarrollo...

