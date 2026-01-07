Casa Blanca dijo que las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por EE.UU.
La portavoz de la administración Trump afirmó que tienen la máxima presión sobre el gobierno venezolano.
Las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por Estados Unidos, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
“Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró en rueda de prensa.
“Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América” añadió.
Noticia en desarrollo...
