“Comandante que prefiera bandera de EEUU a la de Colombia se retira”: Petro a la fuerza pública

El presidente Gustavo Petro respondió este lunes a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó cualquier amenaza contra Colombia, defendió su autoridad constitucional como comandante supremo de la fuerza pública y confirmó el retiro de varios coroneles de inteligencia de la Policía por entregar información falsa contra el Estado.

A través de su cuenta en X, Petro aseguró que antes de pronunciarse de fondo sobre las declaraciones de Trump, revisará la traducción exacta de sus palabras. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos llamara al mandatario colombiano, “enfermo” y no descartara una operación militar en Colombia.

“Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima”, afirmó.

Sobre Rubio, el mandatario negó que el Gobierno colombiano se haya negado a cooperar con Estados Unidos y calificó esa versión como falsa. Según dijo, se trata de información impulsada por “intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia”, que buscarían una ruptura de relaciones bilaterales para favorecer el narcotráfico.

En ese contexto, Petro anunció decisiones internas en materia de seguridad: “Ordené retirar varios coroneles de inteligencia de mi policía por estar dando información falsa en contra del Estado. No sea que Rubio esté creyendo esas falacias”, sostuvo.

El presidente recordó que, por mandato de la Constitución de 1991, el jefe de Estado es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, y evocó el proceso constituyente surgido tras la dejación de armas de su antiguo movimiento, el M-19. “La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, enfatizó.

En materia antidrogas, Petro defendió su política y aseguró que bajo su gobierno se logró “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo”, se frenó el crecimiento de los cultivos ilícitos y se puso en marcha un plan de sustitución voluntaria que alcanza “30.000 hectáreas de coca”. También destacó la toma de El Plateado, Cauca, al que calificó como “el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer”.

El mandatario advirtió que operaciones militares sin inteligencia suficiente pueden provocar la muerte de menores reclutados por grupos armados y agravar el conflicto rural. “Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas”, afirmó.

Finalmente, Petro envió un mensaje directo a la Fuerza Pública frente a cualquier presión externa: “Todo comandante que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución”, y reiteró que la orden es “no disparar al pueblo y sí al invasor”.