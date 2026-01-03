Trump aclaró: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela
Su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad
El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles