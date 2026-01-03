Internacional

Trump aclaró: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela

Su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad

Donald Trump. (Photo by Jim WATSON / AFP)

Donald Trump. (Photo by Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad